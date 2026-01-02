پخش زنده
مدیر تیم فوتبال استقلال با اشاره به اهمیت جوانگرایی ریکاردو ساپینتو در ترکیب تیم فوتبال استقلال، از تداوم این روند در نیمفصل دوم مسابقات لیگ برتر خبر داد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بیژن طاهری با اشاره به پیروزی استقلال در جریان دیدار بجامانده برابر سپاهان، توضیح داد: «خوشبختانه امسال در هیچیک از بازیهای مهم برابر مدعیان قهرمانی، امتیاز از دست ندادیم و این نشان میدهد استقلال با تفکرات کادر فنی و ریکاردو ساپینتو، قابلیتهای فراوانی دارد و میتواند همچنان یکی از مدعیان کسب عنوان قهرمانی به شمار آید.» وی در ادامه توضیح داد: «استقلال با صعود به مرحله حذفی لیگ قهرمانان سطح دو آسیا، شانس موفقیت در بازیهای آسیایی را نیز دارد. همچنین در بازیهای جام حذفی، شانس قهرمانی برای استقلال وجود دارد؛ از این رو، کادر فنی با انگیزه مضاعف بازیکنان، درصدد تصاحب هر سه جام است تا آنها را در پایان فصل به هواداران هدیه دهیم و به این ترتیب، شادی و رضایتمندی آنها را شاهد باشیم.»
مدیر تیم فوتبال استقلال در ادامه میگوید: «ریکاردو ساپینتو در جریان بازیهای لیگ برتر، جام حذفی و آسیایی، با اعتماد به بازیکنان جوان نشان داد به توانمندی آنها اعتماد کامل دارد. بازیکنان جوان نیز با درخشش بینظیر خود، مزد اعتماد سرمربی را دادند و قطعاً تداوم این روند میتواند اتفاقات مطلوب و امیدوارکنندهای را برای استقلال رقم بزند. بازیکنان جوان ما که امروز در ترکیب ثابت تیم خوش میدرخشند، سرمایه ارزشمند استقلال محسوب میشوند؛ آنها امروز در ردههای مختلف تیمهای ملی حضور دارند و این نشان میدهد آینده از آن استقلال است و ساپینتو در ایجاد این شرایط، نقش تأثیرگذاری ایفا کرده است.»
وی در ادامه توضیح داد: «ما بر این باوریم اگر شرایط برای استقلال مهیا شود و در زمینی استاندارد بازی کنیم، بدون شک میتوانید یک استقلال متفاوت را در نیمفصل دوم مشاهده کنید. البته از این نکته هم غافل نشوید که اشتباهات داوری، امتیازات مهمی را از استقلال گرفت؛ در حالی که اگر این امتیازها به مجموع امتیازات ما افزوده میشد، جایگاه استقلال قطعاً سوم جدول نبود.»
بیژن طاهری در واکنش به حواشی به وجود آمده پس از دیدار با سپاهان توضیح داد: «آنهایی که با ریکاردو ساپینتو کار کردهاند، به خوبی میدانند او فقط یک ایدئولوژی دارد: جنگ و احترام. او از بازیکنانش میخواهد تا لحظه آخر دست از جنگیدن برای موفقیت تیم نکشند، اما هرگز اجازه ندارند به حریف و تیم خود بیاحترامی کنند.»
وی در ادامه افزود: «با این خلقوخو، یقین میدانم روایتها درباره سرمربی استقلال اصلاً واقعیت ندارند. مگر میشود ساپینتو به بازیکنی زنگ بزند و پیام دهد که کمفروشی کند؟ این حرفها برای کمرنگ کردن پیروزی ارزشمند استقلال برابر سپاهان است.»