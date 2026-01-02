حاج قاسم اسطوره مبارزه با استکبار و تروریسم تکفیری بود
امام جمعه موقت شیراز با اشاره به سالروز شهادت شهید سلیمانی گفت: این سرباز ولایت اسطوره مبارزه با استکبار بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، حجتالاسلام والمسلمین ابراهیم کلانتری در خطبههای امروز نماز جمعه شیراز به سالروز شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی اشاره کرد و افزود: این سرباز ولایت و انقلاب، اسطوره مبارزه با استکبار و تروریسم تکفیری بود و جایگاه بیبدیل او در جهان امروز نشاندهنده عظمت انقلاب اسلامی است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، رحلت علامه آیتالله مصباح یزدی را یادآور شد و ایشان را فقیه، فیلسوف و استاد اخلاقی دانست که نقش مهمی در تربیت نسل جدید ایفا کرد و باید قدردان خدمات علمی و فرهنگی او بود.
کلانتری با اشاره به سالروز شهادت حضرت احمدبن موسی شاهچراغ (ع) در ۱۷ رجب گفت: مردم شیراز طبق سنت دیرینه سه شبانهروز مراسم عزاداری برگزار میکنند و این آیین امروز با حضور گسترده هیئات مذهبی و انعکاس رسانهای ملی و جهانی، جلوهای از پیوند دین، حماسه و هنر در شیراز است.
وی همچنین به برگزاری مراسم بزرگداشت آیتالله سید نورالدین حسینی الهاشمی در شیراز اشاره کرد و افزود: حضور فرزندان امام موسی کاظم (ع) در این شهر، شیراز را به کانونی مهم در تاریخ دینی و فرهنگی ایران تبدیل کرده است.
کلانتری در ادامه از مردم فارس برای حضور پرشور در مراسمهای مذهبی دعوت کرد و گفت: یکی از برنامههای شاخص امسال، پویش «میعاد رهایی» برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد است که با الگوگیری از سیره حضرت احمدبن موسی (ع) آغاز شده و هدف آن آزادی ۵۰۰ زندانی است.
وی همچنین به حرکت ارزشمند بانوان شیرازی در اهدای طلاجات برای کمک به مظلومان غزه و لبنان اشاره کرد و این اقدام را نمونهای بینظیر از همدلی و پیشگامی مردم فارس در عرصههای خیر و حمایت از مظلومان دانست.
کلانتری در پایان تأکید کرد: استان فارس همواره در موقوفات، میزبانی امامزادگان و فعالیتهای خیرخواهانه پیشگام بوده و باید این جایگاه در عرصههای دینی و اجتماعی همچنان حفظ و تقویت شود.