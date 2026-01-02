ستاد اعتکاف کیش، اعلام کرد: ساعت ۲۲ امشب، آغاز پذیرش داوطلبان مراسم معنوی اعتکاف در مساجد و مصلی کیش است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، ستاد اعتكاف كيش با صدور اطلاعیه اي اعلام كرد: داوطلبان نهايي مراسم معنوي اعتكاف امسال از ساعت 22 با حضور در محل هاي تعيين شده نسبت به آغاز مراسم معنوي اعتكاف اقدام كنند.

همراه داشتن مدارک شناسایی و کارت ورود به محل برگزاري اعتکاف الزامی است.

براساس اعلام ستاد اعتكاف كيش، همراه داشتن تلفن همراه، لوازم الکترونیکی، وسايل جانبي تلفن همراه ، گوشي هاي هوشمند، همراه داشتن قهوه و نوشیدنی‌های انرژی زا، وسایل بازی شامل بازي هاي فكري و سرگرم كننده، وسایل حجیم و جاگیر ممنوع است.

مراسم معنوي اعتكاف ماه رجب، امسال در مصلی کیش با حضور دانش آموزان دختر، مسجد امام حسن مجتبي (ع) با حضور دانش آموزان پسر، مسجد خاتم الانبیاء با حضور بانوان بزرگسال و مسجد حضرت زینب (س) با حضور آقايان بزرگسال برگزار مي شود.

داوطلبان شركت كننده در مراسم معنوي اعتكاف امسال مي توانند براي كسب اطلاعات بيشتر و هماهنگي با خادمان مراسم با شماره تماس ۰۹۰۰۴۰۲۱۳۵۷ تماس بگيرند.