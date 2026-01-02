اعلام برنامههای اعتکاف مسجد جامع گوهرشاد حرم مطهر رضوی
در ایام اعتکاف سال ۱۴۰۴ در مسجد جامع گوهرشاد حرم مطهر رضوی، برنامههای متنوع عبادی، قرآنی و معرفتی اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،
معاون تبلیغات اسلامی حرم مطهر رضوی با اشاره به تدارک برنامههای سهروزه اعتکاف در مسجد جامع گوهرشاد گفت: اعتکاف امسال با رویکرد بهرهمندی هرچه گستردهتر معتکفان از فضای نورانی و معنوی حرم مطهر حضرت علیبنموسیالرضا (ع) برنامهریزی شده است.
حجتالاسلام والمسلمین حسین شریعتینژاد افزود: این مراسم همزمان با ایامالبیض ماه رجبالمرجب از ۱۳ دی ماه ۱۴۰۴، به مدت سه روز در مسجد جامع گوهرشاد برگزار میشود.
او ادامه داد: تلاش شده تا برنامهها با رعایت کامل شئون اعتکاف، در قالب مجموعهای منسجم از نمازهای جماعت، دعا، تلاوت قرآن، حلقههای معرفت و سخنرانیهای دینی اجرایی شود.
معاون تبلیغات اسلامی حرم مطهر رضوی، در تشریح برنامههای روز ۱۳ رجب نخستین روز اعتکاف، گفت: برنامههای فرهنگی و تبلیغی اعتکاف با مناجات سحرگاهی، بیان احکام نیت اعتکاف و اقامه نماز جماعت صبح آغاز میشود و سپس، قرائت دعای عهد و تلاوت نیمجزء قرآن کریم طبق موقوفه بانوگوهرشاد با حضور اساتید و قاریان ممتاز پیشبینی شده است.
وی ادامه داد: علاوه بر مدیحهسرایی به مناسبت میلاد باسعادت امیرالمؤمنین علی (ع)، اقامه نماز جماعت ظهر، قرائت زیارت شریف امینالله و سخنرانی معرفتی حجتالاسلام والمسلمین حامد کاشانی، حلقههای معرفت با محورهایی همچون تفسیر قرآن کریم، نهجالبلاغه، صحیفه سجادیه، اخلاق اسلامی، خانواده و نوجوانان، با حضور اساتید معتکف تشکیل میشود.
حجتالاسلام والمسلمین شریعتینژادبا اشاره به برنامههای روز دوم اعتکاف، گفت: در این روز نیز برنامههای عبادی با مناجات امیرالمؤمنین (ع) آغاز میشود و پس از اقامه نماز جماعت، قرائت دعای عهد و تلاوت نیمجزء قرآن کریم طبق موقوفه ادامه مییابد.
وی افزود: سخنرانیهای دینی، مداحی و مرثیهسرایی، برنامه استغاثه به محضر حضرت ولیعصر (عج)، روایتگری خانواده معظم شهید مدافع حرم، حلقههای معرفت و پرسمان دینی از جمله دیگر برنامههای پیشبینیشده برای این روز است که با هدف تعمیق معرفت دینی و پاسخگویی به نیازهای فکری و اعتقادی معتکفان اجرا میشود.
اجرای اعمالامداوود و تلاوت قرآن در روز پایانی اعتکاف
معاون تبلیغات اسلامی حرم مطهر رضوی درباره برنامههای روز سوم اعتکاف، تصریح کرد: ویژگی شاخص برنامههای تبلیغی این روز، اجرای کامل اعمال شریفامداوود است که در قالب تلاوت گسترده قرآن کریم و با مشارکت جمعی از قاریان ممتاز و معتکفان انجام خواهد شد.
وی ادامه داد: پس از قرائت دعای ویژه اعمالامداوود، اقامه نمازهای جماعت، سخنرانی دینی و در نهایت پذیرایی افطار و مراسم بدرقه معنوی معتکفان برگزار میشود تا شرکتکنندگان این آیین عبادی، با روحیهای معنوی و قلبی آرام، مسجد جامع گوهرشاد را ترک کنند.
رعایت شئون معنوی و نظم برنامهها
حجتالاسلام و المسلمین شریعتینژاد تاکید کرد: تمامی برنامهها با زمانبندی دقیق اجرا میشود و پخش صوت مراسمها متناسب با نوع برنامه، بهصورت سراسری یا محدود به ایوان مقصوره خواهد بود تا فضای سکوت، آرامش و خلوت معنوی معتکفان به بهترین شکل حفظ شود.