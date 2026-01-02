به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مهاباد گفت: مأموران یگان حفاظت این اداره درتالاب بین‌المللی و پناهگاه حیات وحش کانی‌برازان این شهرستان چهار شکارچی متخلف را دستگیری کردند.

فاروق سلیمانی افزود: از این متخلفان، چهار قبضه اسلحه شکاری، فشنگدان و لاشه سه قطعه اردک کشف و ضبط شد.

سلیمانی، با اشاره به اینکه این افراد متخلف با تشکیل پرونده و طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند، گفت: مأموران یگان حفاظت با همکاری دوستداران محیط زیست به صورت مستمر وشبانه روزی نسبت به پایش مناطق تحت مدیریت اقدام کرده و ضمن جلوگیری از هرگونه شکار و صید غیرمجاز، زنده گیری، تخریب و آلودگی محیط زیست، متخلفان را شناسایی و برابر قانون با آنها برخورد می‌کنند.

وی تصریح کرد: در این فصل پرندگان آبزی و کنارآبزی به سبب بارش برف و یخ‌بستن رودخانه‌ها به این تالاب مهاجرت می‌کنند و ورود شکارچیان متخلف و نا امن کردن محیط تالاب باعث کوچ آنان به مناطق دیگر شده و زیان‌های جبران ناپذیری برای محیط زیست دارد.

سلیمانی، در خصوص وضعیت کنونی تالاب بین‌المللی و پناهگاه حیات وحش کانی‌برازان پس از احیا گفت: با ورود روان‌آب‌ها به کانال‌ها و زه‌کش‌های منتهی به تالاب کانی‌برازان، ۳۰۰ هکتار از پهنه آبی این تالاب احیا و هم اکنون بیش از یک میلیون مترمکعب آب در این تالاب ذخیره شده است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مهاباد اضافه کرد: هم اکنون بخش‌هایی از این تالاب مانند سایر منابع آبی منطقه یخ بسته و پرندگان آبزی با تشکیل کُلُنی‌هایی چند صد قطعه‌ای، جان خود را از سرما و برف نجات دادند.