سیزدهم رجب، سالروز ولادت حضرت امام علی علیه‌السلام، اسوه ایمان، عدالت و ازخودگذشتگی، بهانه‌ای است برای پاسداشت مقام پدر.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ پدر ستون استوار خانواده و تکیه‌گاهی است که بی‌هیاهو، بار سنگین مسئولیت را بر دوش می‌کشد و در میان طوفان مشکلات، مسیر آرام زندگی را هموار می‌کند.

او مردی است که شادی‌اش را در آرامش خانواده جست‌و‌جو می‌کند و خستگی‌هایش را پشت لبخندی پنهان می‌سازد.

سیزدهم رجب، سالروز ولادت باسعادت حضرت امام علی علیه‌السلام، اسوه ایمان، عدالت و ازخودگذشتگی، بهانه‌ای است برای پاسداشت مقام پدر؛

مردی که شبانه‌روز برای تحکیم بنیان خانواده تلاش می‌کند و بی‌ادعا، آینده‌ای امن برای فرزندانش می‌سازد.حضرت علی (ع) نماد کامل پدری مسئول، مهربان و استوار است؛ الگویی ماندگار که سیره‌اش امروز در رفتار و منش پدران این سرزمین جاری است؛ پدرانی که با صبر، تلاش و فداکاری، چراغ خانه را روشن نگه می‌دارند.

روز پدر فرصتی است برای قدردانی از مردانی که شاید کمتر دیده شوند، اما نقششان در ساختن فردا انکارناپذیر است؛ مردانی که با ایمان و همت، کشتی زندگی را از میان موج‌های سهمگین روزگار به ساحل آرام امید می‌رسانند.

میلاد باسعادت مولی‌الموحدین حضرت علی (ع) و روز پدر بر همه پدران ایران اسلامی مبارک باد.