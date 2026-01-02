پخش زنده
سیزدهم رجب، سالروز ولادت حضرت امام علی علیهالسلام، اسوه ایمان، عدالت و ازخودگذشتگی، بهانهای است برای پاسداشت مقام پدر.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ پدر ستون استوار خانواده و تکیهگاهی است که بیهیاهو، بار سنگین مسئولیت را بر دوش میکشد و در میان طوفان مشکلات، مسیر آرام زندگی را هموار میکند.
او مردی است که شادیاش را در آرامش خانواده جستوجو میکند و خستگیهایش را پشت لبخندی پنهان میسازد.
سیزدهم رجب، سالروز ولادت باسعادت حضرت امام علی علیهالسلام، اسوه ایمان، عدالت و ازخودگذشتگی، بهانهای است برای پاسداشت مقام پدر؛
مردی که شبانهروز برای تحکیم بنیان خانواده تلاش میکند و بیادعا، آیندهای امن برای فرزندانش میسازد.حضرت علی (ع) نماد کامل پدری مسئول، مهربان و استوار است؛ الگویی ماندگار که سیرهاش امروز در رفتار و منش پدران این سرزمین جاری است؛ پدرانی که با صبر، تلاش و فداکاری، چراغ خانه را روشن نگه میدارند.
روز پدر فرصتی است برای قدردانی از مردانی که شاید کمتر دیده شوند، اما نقششان در ساختن فردا انکارناپذیر است؛ مردانی که با ایمان و همت، کشتی زندگی را از میان موجهای سهمگین روزگار به ساحل آرام امید میرسانند.
میلاد باسعادت مولیالموحدین حضرت علی (ع) و روز پدر بر همه پدران ایران اسلامی مبارک باد.