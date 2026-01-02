\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0642\u0632\u0648\u06cc\u0646 \u0627\u0645\u0634\u0628 \u0622\u0633\u0645\u0627\u0646 \u06a9\u0639\u0628\u0647 \u0634\u0627\u0647\u062f \u0646\u0632\u0648\u0644 \u0641\u0648\u062c \u0645\u0644\u0627\u0626\u06a9\u060c \u0628\u0647 \u06cc\u0645\u0646 \u0642\u062f\u0648\u0645 \u0645\u0648\u0644\u0627 \u0639\u0644\u06cc \u0627\u0633\u062a \u061b \u062f\u0644\u06cc\u0644 \u062e\u0644\u0642\u062a\u060c \u06a9\u0647 \u0645\u0631\u062f\u06cc \u0648 \u0645\u0631\u062f\u0627\u0646\u06af\u06cc \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u0645\u0647\u0631 \u067e\u062f\u0631\u06cc \u0645\u0639\u0646\u0627 \u06a9\u0631\u062f.\u00a0\n\n\n\n\n\u00a0\n\u00a0