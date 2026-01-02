به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مردم شهیدپرور قم همزمان با فرارسیدن میلاد حضرت علی (ع) و چهارمین سالگرد شهادت سردار سپهبد قاسم سلیمانی، با غبارروبی و گلباران مزار شهدای گلزار علی‌بن‌جعفر (ع)، این دو مناسبت بزرگ را گرامی داشتند.

در آستانه میلاد مسعود امام المتقین، حضرت علی (ع)، و همزمان با ایام گرامیداشت سالگرد شهادت سردار بی‌همتای مقاومت، سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، آیین باشکوه غبارروبی و عطرافشانی مزار مطهر شهدای گلزار علی‌بن‌جعفر (ع) در قم برگزار شد.

این مراسم پرشور و معنوی، با حضور خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، مردم ولایت‌دار و شهیدپرور استان قم، حال و هوایی آکنده از عطر وفاداری و ادب به شهیدان به خود گرفت. حاضران با دستان خود به نهادینه کردن فرهنگ پاسداشت شهدا پرداختند و با غبارروبی قبور نورانی، عشق و ارادت خود را به ساحت شهیدان، به ویژه شهید حاج قاسم سلیمانی که ادامه‌دهنده راه علوی بود، ابراز داشتند.

حجت‌الاسلام نارویی، معاون فرهنگی و پژوهشی بنیاد شهید و امور ایثارگران، در این مراسم به ایراد سخنرانی پرداخت. ایشان با تبریک میلاد امیرالمؤمنین (ع)، به تبیین پیوند معنوی سیره علوی با مکتب شهادت پرداخت و تأکید کرد: سردار سلیمانی، نماد زنده از عدالت‌خواهی، شجاعت و اخلاص امیرالمؤمنین (ع) در عصر حاضر بود. همان اخلاصی که در وجود پدران و مادران شهدای ما نیز متجلی است؛ آنان با گذشت و فداکاری بی‌نظیر خود، نه تنها فرزندانشان را به میدان مبارزه فرستادند، بلکه پس از شهادت آن عزیزان، با صبری ستودنی، چراغ راه جامعه و پرچمدار تداوم راه شهدا باقی ماندند.