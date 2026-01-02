سید عباس عراقچی، وزیر امورخاجه، از پشت صحنه مجموعه‌های تلویزیونی «سلمان فارسی» و «خانم یامامورا»، بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، در این بازدید که در شهرک تلویزیونی- سینمایی ایران صورت گرفت، محسن برمهانی معاون سیمای رسانه ملی، وزیر امورخارجه را همراهی کرد.

مجموعه تلویزیونی «خانم یامامورا»، قصه زندگی مادر شهیدی با اصلیت ژاپنی است، که مهدی فرجی تهیه کنندگی و لیلی عاج کارگردانی آن را بر عهده دارد.

مجموعه تلویزیونی «سلمان فارسی»، هم به کارگردانی و نویسندگی داود میرباقری به دوران زندگی سلمان فارسی از تولد تا مرگ می‌پردازد.