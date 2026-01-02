برگزاری اردوی جهادی بسیج جامعه پزشکی مشهد در نیشابور
اردوی جهادی شهید حاجی زاده بسیج جامعه پزشکان مشهد در روستای خوجان نیشابور برگزار شد.
سرگرد پاسدار کاظم امیرآبادی ادامه داد: در روزهای گذشته، کار پایش سلامت منطقه روستای خوجان به همراه ۳۰ روستای اطراف، انجام و بیماران خاص شناسایی و برای روند تکمیل درمان، به این اردوی جهادی معرفی شدند.
وی افزود: درمان این بیماریهای خاص هزینه بر هستند بنابراین در این اردوی جهادی، پزشکان متخصص از بسیج جامعه پزشکی مشهد به همراه تعدادی از پزشکان دانشگاه علوم پزشکی نیشابور در روستای خوجان حضور یافته و خدمات پزشکی رایگان ارائه کردند.
امیرابادی اظهار داشت: در اردوی جهادی شهید حاجی زاده، بیش از ۲۴ پزشک متخصص و کادر درمان، خدمات درمانی مختلفی در حوزه بیمارهای قلب، مغز و اعصاب، چشم پزشکی، معاینه، غربالگری، تجویز و به بیماران داروی رایگان تحویل دادند.
وی با بیان اینکه در صورت نیار افراد به درمان تکمیلی، به صورت رایگان به بیمارستانهای مجهز معرفی میشوند، گفت: در این اردو بیش از ۴۰۰ بیمار خدمات کامل و رایگان پزشکی دریافت کردند.