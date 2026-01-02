دشمنان همواره در پی سوءاستفاده از تجمعات مردمی هستند دشمنان همواره در پی سوءاستفاده از تجمعات مردمی هستند دشمنان همواره در پی سوءاستفاده از تجمعات مردمی هستند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان؛ امامان جمعه استان کردستان با اشاره به اینکه دشمنان همواره در پی سوءاستفاده از تجمعات مردمی هستند تأکید کردند: مردم باید در برابر توطئه‌های شوم دشمنان هوشیار باشند و صف خود را از آشوبگران جدا سازند.

خطیبان جمعه استان با بیان اینکه مطالبات اقتصادی مردم به حق است، خواستار توجه جدی دولتمردان به مشکلات اقتصادی و معیشتی جامعه به ویژه اقشار آسیب پذیر شدند.

امامان جمعه استان حفظ انسجام و وحدت بین اقشار مختلف مردم و مسئولان را بهترین راهکار مقابله با توطئه دشمنان دانستند.

آنان همچنین با گرامیداشت یوم الله ۹ دی، بصیرت و ولایتمداری مردم را موجب دفع فتنه دشمنان برشمرده و تأکید کردند: نباید اجازه داد رژیم صهیونی و آمریکا در صدد ایجاد آشوبی دوباره باشند.

تسلیت شهادت نیروی مرزبانی در منطقه مرزی بانه بر اثر برف و کولاک، مهار تورّم و گرانی و نظارت بر عرضه کالا‌های اساسی، تبریک ۱۳ رجب میلاد حضرت علی (ع) و لزوم تأسی از سیره ایشان و همچنین بهره‌گیری از برکات ماه رجب و آیین معنوی اعتکاف از دیگر فراز‌های خطبه‌های امامان جمعه استان بود.