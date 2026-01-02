پخش زنده
امروز: -
آیین عبادی سیاسی نماز جمعه در مساجد و مصلاهای استان کردستان اقامه شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان؛ امامان جمعه استان کردستان با اشاره به اینکه دشمنان همواره در پی سوءاستفاده از تجمعات مردمی هستند تأکید کردند: مردم باید در برابر توطئههای شوم دشمنان هوشیار باشند و صف خود را از آشوبگران جدا سازند.
خطیبان جمعه استان با بیان اینکه مطالبات اقتصادی مردم به حق است، خواستار توجه جدی دولتمردان به مشکلات اقتصادی و معیشتی جامعه به ویژه اقشار آسیب پذیر شدند.
امامان جمعه استان حفظ انسجام و وحدت بین اقشار مختلف مردم و مسئولان را بهترین راهکار مقابله با توطئه دشمنان دانستند.
آنان همچنین با گرامیداشت یوم الله ۹ دی، بصیرت و ولایتمداری مردم را موجب دفع فتنه دشمنان برشمرده و تأکید کردند: نباید اجازه داد رژیم صهیونی و آمریکا در صدد ایجاد آشوبی دوباره باشند.
تسلیت شهادت نیروی مرزبانی در منطقه مرزی بانه بر اثر برف و کولاک، مهار تورّم و گرانی و نظارت بر عرضه کالاهای اساسی، تبریک ۱۳ رجب میلاد حضرت علی (ع) و لزوم تأسی از سیره ایشان و همچنین بهرهگیری از برکات ماه رجب و آیین معنوی اعتکاف از دیگر فرازهای خطبههای امامان جمعه استان بود.