رئیس سازمان پژوهش وزارت آموزش و پرورش گفت: الفتای مقاومت، گنجینه تجارب و ایدههای ناب معلمان پیرامون ظلم ستیزی و مقاومت است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش در حاشیه بازدید از دومین نمایشگاه رویداد الف تای مقاومت در کرمان با بیان اینکه این رویداد گنجینه تجارب و ایدههای ناب معلمان پیرامون ظلم ستیزی و مقاومت است گفت: جنگ ۱۲ روزه فرصتی ارزشمند برای تربیت سیاسی اجتماعی دانش آموزان است.
در این بازدید حجتالاسلام علی لطیفی، با تسلیت ششمین سالگرد شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی با اشاره به نقل قولی از شهید حاج قاسم سلیمانی که توسط سردار معروفی بیان شد، گفت: حاج قاسم با خدا عهد کرده بود که خود را وقف خدمت کند؛ معلمی نیز جلوهای از همین وقف است و معلمان با عشق و مسئولیتپذیری، خود را وقف رسالت تعلیم و تربیت کردهاند.
وی با تأکید بر اهمیت نقش معلمان در تقویت ابعاد فرهنگی، اجتماعی و سیاسی دانشآموزان افزود: معلم باید مسائل را دقیق ببیند، مطالعه کند و همواره در مسیر یادگیری و شاگردی باشد.
لطیفی گفت: مهندسی پیام و نحوه انتقال آن در تربیت دانشآموزان اهمیت ویژهای دارد و طراحی پیامهای آموزشی میتواند حس مثبت و انگیزهای عمیق در نسل جوان ایجاد کند.
معاون وزیر رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به ضرورت بهرهگیری از فرصتهای اجتماعی و سیاسی برای ارتقای فهم دانشآموزان، خاطرنشان کرد: جنگ ۱۲ روزه نمونهای از موقعیتهایی است که میتواند به دانشآموزان درک عمیقتری از وضعیت ملتها بدهد و آنان را به افتخار به ایرانی بودن و ایفای نقش مؤثر در پیشرفت کشور ترغیب کند.
حجت الاسلام علی لطیفی بر لزوم ایجاد فرصتهای تازه برای معلمان تأکید کرد و گفت: یکی از این فرصتها، مشارکت در تدوین کتب درسی است تا معلمان بتوانند تجربهها و نگاه تربیتی خود را در محتوای آموزشی نسل آینده وارد کنند.
وی جنگ ۱۲ روزه را منبعی ارزشمند برای طراحی فرصتهای تربیتی دانست و افزود: این جنگ تحمیلی یک اتفاق ویژه در تاریخ معاصر ایران و نمونهای روشن از جنگ ترکیبی بود. ملت ایران در این چند روز، تجربهای بیسابقه از مواجهه چندجانبه را پشت سر گذاشت و پیروزی حاصلشده نتیجه همافزایی مردم، نیروهای نظامی و هدایتهای حکیمانه رهبر معظم انقلاب بود.
لطیفی خاطر نشان کرد: هدف از برگزاری رویداد الف تای مقاومت این است که اجتماعی از معلمان، تواناییها و تجربیات خود را به اشتراک گذاشته و نمونههای خوب و برگزیده را به هم بشناسانیم و قلههایی بسازیم که برای ساختن هنجارهای نظام تعلیم و تربیت به ما کمک کند.