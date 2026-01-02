پخش زنده
۴۹۶ کیلومتر از محورهای روستایی آذربایجان غربی برفروبی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی گفت: در شبانه روز گذشته راهداران استان، ۹۹ محور روستایی را به طول ۴۹۶ کیلومتر برف روبی کردند.
ارسلان شکری، با اشاره به اینکه تمامی محورهای ارتباطی استان باز و تردد روان در آنها برقرار است، افزود: درحال حاضر در بیشتر محورهای ارتباطی استان از جمله اشنویه، نقده، پیرانشهر، میاندوآب، تکاب و خوی شاهد کولاک شدید و در محورهای بوکان، چایپاره و چالدران کولاک همراه با بارش برف گزارش میشود.
شکری اظهارکرد: در ۲۴ ساعت گذشته ۳۳۰ نفراز راهداران استان با استفاده از ۱۹۵ دستگاه انواع ماشینآلات و مصرف دو هزار و ۷۰۰ تن شن و ماسه سه هزار و ۶۹۰ کیلومتر برف روبی در محورهای اصلی و فرعی استان انجام دادند.
وی افزود: در این مدت زمان ۳۶ نفر از مسافران در راه مانده گرفتار در برف اسکان اضطراری داده شده و ۶۱۰ دستگاه خودرو گرفتار در برف هم توسط راهداران رهاسازی شدند.
وی، از رانندگان خواست با توجه به پیشبینی هواشناسی مبنی بر ادامه بارشها و کاهش محسوس دما، تا اوایل هفته آینده از سفر غیرضروری خودداری کرده و در صورت سفر، حتماً زنجیرچرخ و تجهیزات زمستانی به همراه داشته باشند.