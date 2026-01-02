به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛دبیر قرارگاه سلامت ستاد اجرایی فرمان امام (ره) استان اصفهان گفت: به همت این گروه ۳۰ نفره، ۵۰۰ نفر از اهالی شهرستان هرند در مدت یک روز از خدمات درمانی رایگان بهره‌مند شدند.

مهرداد اسدی افزود: این خدمات در حوزه‌های پیشگیری، غربالگری، روان‌پزشکی، روان‌شناسی تخصصی، بیماری‌های عفونی و معاینات تخصصی زنان ارائه شد.

وی گفت: غربالگری فشار و قند خون، خدمات اطفال، مشاوره‌های پزشکی و باروری نیز از دیگر فعالیت‌های این گروه جهادی بود.

این منطقه به‌دلیل دوری از مراکز درمانی تخصصی و آسیب‌های ناشی از خشکسالی و مشکلات کشاورزی، نیازمند حضور گروه‌های جهادی برای ارائه چنین خدماتی است