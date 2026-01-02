پخش زنده
بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام (ره) با همکاری گروههای جهادی به ۵۰۰ نفر از اهالی شهرستان هرند خدمات درمانی رایگان ارائه کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛دبیر قرارگاه سلامت ستاد اجرایی فرمان امام (ره) استان اصفهان گفت: به همت این گروه ۳۰ نفره، ۵۰۰ نفر از اهالی شهرستان هرند در مدت یک روز از خدمات درمانی رایگان بهرهمند شدند.
مهرداد اسدی افزود: این خدمات در حوزههای پیشگیری، غربالگری، روانپزشکی، روانشناسی تخصصی، بیماریهای عفونی و معاینات تخصصی زنان ارائه شد.
وی گفت: غربالگری فشار و قند خون، خدمات اطفال، مشاورههای پزشکی و باروری نیز از دیگر فعالیتهای این گروه جهادی بود.
این منطقه بهدلیل دوری از مراکز درمانی تخصصی و آسیبهای ناشی از خشکسالی و مشکلات کشاورزی، نیازمند حضور گروههای جهادی برای ارائه چنین خدماتی است