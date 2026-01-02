بزرگداشت هفتاد و یکمین سالگرد ارتحال آیت الله سید نورالدین حسینی الهاشمی با حضور علما و مردم در آرامگاه نور برگزار شد.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، حجت الاسلام محمد تقی سبحانی در این مراسم به فضائل اخلاقی این عالم ربانی پرداخت و مردم داری را ویژگی بارز وی عنوان کرد .

آیت الله حسینی الهاشمی از علمای بزرگ شیراز و از ادامه دهندگان تفکر مشروطه مشروعه بود.

ایشان در دوران رضاخان با اعتراض به کشف حجاب مبارزه خود را ادامه داد و با تشکیل حزب برادران زمینه اتحاد تشکل‌های مذهبی در مسیر مبارزه با استبداد را فراهم کرد.

آیت الله حسینی الهاشمی نقش موثری در بیداری مردم و مقابله با فرقه ظاله بهائیت و از بین بردن مظاهر این فرقه در شیراز داشت.