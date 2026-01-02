به مناسبت فرارسیدن میلاد امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) و روز پدر، جمعی از پدران شهدای استان قم، امروز در نماز جمعه قم تجلیل شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در شب میلاد مسعود حضرت علی (ع) و روز پدر، به منظور تکریم پدران شهدای استان قم، امروز در مصلای نماز جمعه این استان از پدر شهیدان اسدی، هاشمی سنجانی و صداقت توسط امام جمعه قم تجلیل به عمل آمد.

در این آیین معنوی که در فاصله میان نماز جمعه و نماز عصر صورت گرفت، از پدر شهید هادی اسدی، حاج اسماعیل اسدی، پدر شهید محسن صداقت، حجت‌الاسلام علی صداقت و آقای عباس هاشمی سنجانی، فرزند شهید میرزا علی هاشمی سنجانی و پدر شهید محمود هاشمی سنجانی تقدیر به عمل آمد.

آیت‌الله علیرضا اعرافی، امام جمعه قم، در این مراسم با اشاره به سیره علوی و نقش بی‌بدیل پدر در تربیت نسل ایثارگر، اظهار داشت: همین پدران باایمان و بااخلاص بودند که با تربیت خود، بذر عشق به خدا و دفاع از حریم اسلام را در دل فرزندان خود کاشتند و شجره طیبه شهادت را بارور کردند.

وی ادامه داد: صبر و استقامت این بزرگواران پس از شهادت فرزندانشان، درس وفاداری و ادامه راه شهیدان است و اخلاص آنان، یادگار اخلاص مولای متقیان، حضرت علی (ع) است.