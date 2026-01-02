امام جمعه اهل سنت کیش با اشاره به حق مطالبه قانونی مردم و لزوم پاسخگویی مسئولان، گقت: اعتراض مسالمت آمیز با اغتشاش و ناامنی فرق دارد، فریب دشمنان را نخوریم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، شیخ یعقوب شمس در خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به تاکید دین مبین اسلام به مشورت و مطالبه‌گری، گفت: هیچ کس نباید حق مردم را نادیده بگیرد و مسئولان وظیفه دارند پاسخگوی مطالبات به حق و قانوني مردم باشند.

او افزود: ما اجازه نمی‌دهیم به بهانه اعتراض، امنیت اجتماعی در کشور برهم بخورد، اعتراض، با رفتار‌های ساختارشکنانه فرق دارد، دشمن همیشه در کمین است، خیر و صلاح ما را نمی‌خواهد و آماده است روی موج اعتراضات، کشور را به اغتشاش و نا امنی بکشاند.

شیخ یعقوب شمس، گفت: رسانه‌های دشمنان با دروغ پردازی، واقعیت‌ها را تحریف و بدبینی ایجاد می‌کنند و وظیفه ما اين است که آگاهانه اجازه ندهیم دشمنان با سوء استفاده از احساسات مردم، حق قانونی مردم را پایمال کنند.

او گفت: اکنون بیش از هر زمان دیگری مردم و مسئولان باید کنار هم باشند و مسئولان باید پاسخگوی مردم باشند، پاسخگویی و حفظ امنیت و آرام جامعه عبادت است.

امام جمعه اهل سنت کیش، با تبریک سالروز ولادت حضرت علی علیه السلام، درباره فضائل مولای متقیان، گفت: حضرت علی علیه السلام نمونه قناعت، شجاعت، جوانمردی، زهد، عدالت، تقوا، رشادت و یک انسان کامل بود.

شيخ يعقوب شمس، گفت: حضرت علی علیه السلام متعلق به همه مسلمانان است و توصیه به رهنمود‌های ایشان مسیر روشنی پیش پای بشریت قرار می‌دهد.

امام جمعه اهل سنت کیش، گفت: اسلام، دین خیرخواهی، عدالت، گفت‌و‌گو و اصلاح است و حضرت علی علیه السلام در عدالت و جوانمردی سرآمد است.