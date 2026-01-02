پخش زنده
اهالی بخش رودخانه شهرستان رودان با حضور در مراسم ششمین سالگرد شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی بار دیگر با آرمانهای نظام، انقلاب و رهبری تجدید میثاق کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، صادقی رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شورای نگهبان در هرمزگان در این مراسم گفت: حفظ ارتباط با ولایت فقیه و محافظت از حریم جمهوری اسلامی ایران وصیت این سردار سرافراز است.
احمدی نیک امام جمعه بخش رودخانه نیز گفت: مکتب سردار نشان داد که همزمان میتوان انقلابی، اهل میدانو هم اهل قدرت و اخلاق بود.
برگزاری محفل انس با قرآن از دیگر برنامههای این مراسم بود.