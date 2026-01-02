



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با محکوم‌ کردن اظهارات ترامپ گفت: این مداخلات هزینه‌های سنگینی برای کسانی که به دنبال دخالت در امور ایران هستند، به همراه خواهد داشت.

ابراهیم عزیزی مداخلات خارجی در امور داخلی ایران را «بی‌مسئولانه» و «غیرقانونی» خواند.

وی گفت: ملت بزرگ ایران اجازه هیچ‌گونه دخالت خارجی را در امور داخلی خود نخواهد داد و همواره با وحدت، یکپارچگی و انسجام خود به اصول انقلاب و نظام اسلامی ایستاده است.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی افزود: اعتراضات صنفی و اقتصادی در کشور، به ویژه در خصوص نوسانات بازار، کاملاً به حق بوده و مسیر اعتراضات قانونی همچنان باز است.

عزیزی گفت: جمهوری اسلامی همیشه اعتراضات قانونی و مبتنی بر چارچوب‌های قانونی را پذیرفته است، اما هر گونه اقدام غیرقانونی و آشوبگرانه را قاطعانه محکوم می‌کند.

وی ادامه داد: این مسائل داخلی ایران است و باید در چارچوب‌های قانونی خود پیگیری شود.

رئیس کمسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در واکنش به اظهارات ترامپ تصریح کرد: اگر آمریکا توان حل مشکلات داخلی خود را دارد، باید ابتدا به مشکلات جدی مانند بی‌خانمانی و فقر در این کشور رسیدگی کند و سپس به امور داخلی ایران بپردازد.

عزیزی در پایان با بیان اینکه ملت ایران به تهدیدات خارجی با وحدت و انسجام پاسخ خواهند داد، تصریح کرد: این مداخلات هزینه‌های سنگینی برای کسانی که به دنبال دخالت در امور ایران هستند، به همراه خواهد داشت.