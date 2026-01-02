پخش زنده
به مناسبت میلاد با سعادت حضرت علی(ع) مراسم جشن پدران آسمانی با نام شکوه ایمان در حسینیه گلزار شهدای بیجار برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان بیجار در حاشیه برگزاری همایش پدران آسمانی اظهار کرد: این همایش با نام شکوه ایمان با ابتکار و پیگیری جمعی از فرزندان شهدا و با رویکرد مردمی طراحی شده و تلاش دارد بستری برای تقویت همبستگی اجتماعی و تعمیق پیوند فرزندان شهدا فراهم کند.
حیدری با تأکید بر اینکه در حال حاضر ۲۸ پدر شهید در بیجار در قید حیات هستند افزود: تکریم خاندان شهدا و ایثارگران، صرفاً یک برنامه مناسبتی نیست، بلکه مسئولیتی ملی و اجتماعی است که باید در قالب برنامههای اثرگذار و ماندگار دنبال شود.
وی با بیان اینکه همایش پدران آسمانی در راستای دومین کنگرهی ملی ۵۵۳۶ شهید والامقام استان کردستان و همچنین زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا و تبیین نقش بیبدیل آنان در صیانت از ارزشهای انقلاب اسلامی برگزار میشود افزود: چنین برنامههایی میتواند به تقویت سرمایه اجتماعی و روحیه همدلی در جامعه کمک کند.
در ادامه این مراسم از پدران شهدای والامقام تجلیل شد و مزار شهدای شهر بیجار نیز غبارروبی و عطرافشانی شد.