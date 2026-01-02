به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ به گفته مدیرکل دامپزشکی استان زنجان: برنامه مایه‌کوبی تب برفکی با هدف پیشگیری از بروز و گسترش بیماری‌های دامی و در راستای حفظ سلامت دام‌ها و ارتقای امنیت غذایی جامعه اجرا شده است.

اشرفی افزود: دستورالعمل این طرح با همکاری دامداران، بخش خصوصی و شبکه‌های دامپزشکی شهرستان‌ها به‌صورت هماهنگ در سطح استان عملیاتی شد.

وی با اشاره به عملکرد دامپزشکی استان زنجان در مراحل مختلف طرح گفت: در مرحله نخست مایه‌کوبی (تب برفکی نوع سویه جدید)، تعداد ۲۶ هزار رأس گاو و گوساله، ۴۱۲ هزار و ۴۵۵ رأس گوسفند و بز و ۴۵۴ رأس دام واکسینه شدند.

بر این اساس در مرحله دوم مایه‌کوبی، ۵۷ هزار و ۲۱ رأس گاو و گوساله و بیش از ۷۹۶ هزار و ۳۳۷ رأس گوسفند و بز علیه بیماری تب برفکی ایمن شدند. همچنین در مرحله سوم، ۹۲۲ هزار و ۲۹۰ رأس گوسفند و ۲۱۴ رأس بز وارداتی نیز مایه‌کوبی شدند.

مدیرکل دامپزشکی استان افزود: با احتساب همه مراحل، درمجموع بیش از سه میلیون و دویست هزار رأس دام در استان در برابر بیماری تب برفکی واکسینه شده‌اند که این پوشش گسترده موجب کاهش چشمگیر موارد ابتلا و کنترل کامل بیماری امسال شده است.

بیماری تب برفکی به عنوان یکی از مسری‌ترین بیماری‌های ویروسی دام‌های زوج‌سم، همواره چالشی جدی در مسیر پایداری تولیدات دامی و تأمین امنیت غذایی محسوب می‌شود.