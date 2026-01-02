پخش زنده
نزدیک به دو متر و ۴۰ سانتیمتر برف در روستای چهار طاق تکاب برف باریده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس اداره هواشناسی شهرستان تکاب گفت: در پی بارشهای اخیر، بارش ۲۳۹ سانتی متری برف در روستای چهار طاق شهرستان تکاب ثبت شده است.
رسول جبرئیلی افزود: در این مدت در شهر تکاب ۵۶ سانتی متر، تخت سلیمان ۱۰۲ سانتی متر و در گردنه مایین بلاغ بصورت تجمیعی ۱۶۰ سانتی متر برف بر زمین نشست.
راهداران این شهرستان هم اعلام کردند، با توجه به بارش سنگین برف راه ارتباطی بیشتر روستاهای شهرستان و گردنههای برف گیر و محورهای اصلی برای ساعتها مسدود ماند که با تلاش آنها راههای مسدود شده بازگشایی و درحال حاضر تردد در آنها جریان دارد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست تکاب هم گفت: با توجه به حجم قابل توجه بارش برف در تکاب احتمال نزدیکی گونههای حیات وحش و حیوانات به روستاها و شهر وجود دارد که از مردم تقاضا میشود در صورت مشاهده گونههای حیات وحش مراتب را به محیط زیست اطلاع دهند.