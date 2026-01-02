با هدف ثبت نام مجازی داوطلبان، سامانه رسمی ثبت‌نام انتخابات کشور با رویکرد دقت امنیت و سهولت طراحی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ امسال ثبت‌نام داوطلبان به صورت مجازی انجام می‌شود تا هر یک از داوطلبان بتوانند ثبت‌نام خود را در کوتاه‌ترین و سریع‌ترین زمان ممکن در سامانه انتخابات وزارت کشور انجام دهند؛ روشی که چالش‌های ثبت‌نام حضوری را برطرف می‌کند.

سامانه رسمی ثبت‌نام انتخابات کشور با رویکرد دقت امنیت و سهولت طراحی شده است. داوطلبان برای آغاز ثبت‌نام کافی است با رایانه شخصی وارد آدرس keshvar.moi.ir شوند.

هر یک از مراحل ثبت‌نام به صورت دسته‌بندی شده در دسترس داوطلبان قرار دارد. حداقل سن برای داوطلبان انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا ۲۵ سال تمام و برای داوطلبان مجلس شورای اسلامی ۳۰ سال تمام است.

زمان پیش ثبت‌نام انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی از ۱۳ دی به مدت چهار روز، ثبت‌نام انتخابات شورا‌های اسلامی شهر از ۲۱ دی به مدت هفت روز، ثبت‌نام انتخابات شورا‌های اسلامی روستا از ۲۴ بهمن به مدت هفت روز و ثبت‌نام نهایی داوطلبان انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی از ۲۹ دی به مدت چهار روز خواهد بود.