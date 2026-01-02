پخش زنده
امروز: -
صبح امروز جمعه ۱۲ دیماه با مشارکت شهرداری بجنورد، همایش ورزش صبحگاهی به مناسبت میلاد حضرت امام علی علیهالسلام و گرامیداشت روز پدر در سالن ورزشی شهرک گلستان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ این برنامه با حضور شهروندان بجنوردی همراه بود و به صورت زنده و مستقیم از شبکه سه سیما پخش شد.
در پایان مراسم نیز به منظور ایجاد انگیزه و نشاط اجتماعی، به تعدادی از شرکتکنندگان به قید قرعه جوایزی اهدا گردید.
رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بجنورد ضمن قدردانی از مشارکت مردم و همکاری رسانه ملی، بر اهمیت توسعه ورزش همگانی و ترویج سبک زندگی سالم در میان خانوادهها تأکید کرد.