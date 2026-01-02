

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه مسابقات پنج وزن دوم نفرات راه یافته به دیدار فینال مشخص شدند که اسامی آن‌ها به شرح زیر است

۶۰ کیلوگرم:

سید امیررضا نقیبی (اصفهان) _ محمد حسین مشهدی زاده (سهمیه خوزستان)

۶۷ کیلوگرم:

محمدرضا غلامی (فارس) _ ایلیا علیخانی (سهمیه فارس)

۷۷ کیلوگرم:

محمد مرادی (تهران) _ رضا بیرانوند (توابع تهران)

۸۷ کیلوگرم:

محمد مهدی درخشان (فارس) _ حسین صالحی (سهمیه خوزستان)

۱۳۰ کیلوگرم:

امیرحسین عبدولی (خوزستان) _ محمد کریمی اصل (آذربایجان شرقی)