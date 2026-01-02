پخش زنده
امروز: -
مسابقات پنج وزن دوم رقابتهای کشتی فرنگی جوانان قهرمانی کشور جمعه ۱۲ دی ماه در سالن ورزشی فنون نفت شهر اهواز استان خوزستان پیگیری شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه مسابقات پنج وزن دوم نفرات راه یافته به دیدار فینال مشخص شدند که اسامی آنها به شرح زیر است
۶۰ کیلوگرم:
سید امیررضا نقیبی (اصفهان) _ محمد حسین مشهدی زاده (سهمیه خوزستان)
۶۷ کیلوگرم:
محمدرضا غلامی (فارس) _ ایلیا علیخانی (سهمیه فارس)
۷۷ کیلوگرم:
محمد مرادی (تهران) _ رضا بیرانوند (توابع تهران)
۸۷ کیلوگرم:
محمد مهدی درخشان (فارس) _ حسین صالحی (سهمیه خوزستان)
۱۳۰ کیلوگرم:
امیرحسین عبدولی (خوزستان) _ محمد کریمی اصل (آذربایجان شرقی)