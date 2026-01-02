به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ یادواره شهدای اقتدار و مقاومت در ارومیه برگزار و از خانواده شهدای شهرداری و منطقه شهرک ولیعصر ارومیه تجلیل شد.

فرمانده لشکر ۳ حمزه سیدالشهدا در این مراسم با اشاره به رشادت‌ها و از خود گذشتگی‌های رزمندگان ایران اسلامی گفت: در این جنگ ۱۲ روزه آمریکا و اسرائیل رزمندگان سرافراز جمهوری اسلامی ایران در کنار موشک‌های ایرانی با شلیک‌های بی امان و دقیق خود دشمن صهیونیستی آمریکایی را به زانو در آورند بطوریکه دشمن در روز پنجم از کرده خود پشیمان شد و از خواسته‌های باطل عقب نشینی کرد.

سردار غفاری همچنین افزود : دشمن صهیونیستی و آمریکایی که از تسلیم بی قید و شرط ایران حرف می‌زند با قدرت بازو و فکر جوانان این مملکت به رهبری و فرماندهی ولی امر مسلمین جهان به آتش بس روی آورد .

وی در ادامه گفت: دشمن که نتوانست در عرصه نظامی به خواسته‌های پلید خود دست یابد امروز به عرصه اقتصادی روی آورده است و می‌خواهد در این زمینه به مردم ما فشار آورد و نارضایتی ایجاد کند ولی کور خوانده است و در این زمینه هم به حول قوه الهی شکست خواهد خورد.

سردار غفاری در پایان برلزوم عمل به پیام شهدا که وحدت و اتحاد و پیروی از ولایت فقیه است تاکید کرد.

همچنین یکی از شعرای آیینی در توصیف شهدا اشعاری را قرائت کرد.