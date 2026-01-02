امام جمعه بوکان با تأکید بر حق‌خواهی معیشتی مردم، هوشیاری و وحدت ملی را سپر مقابله با سوءاستفاده دشمنان از شرایط اقتصادی خواند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ ماموستا عباس احمدی در نماز جمعه این هفته بوکان با تأکید بر حق‌خواهی معیشتی مردم، هوشیاری و وحدت ملی را سپر مقابله با سوءاستفاده دشمنان از شرایط اقتصادی خواند و حل مشکلات را در گرو همکاری همگانی و توکل بر خدا دانست.

امام جمعه بوکان با اشاره به حق اعتراض مشروع مردم به گرانی و تورم، هشدار داد دشمنان در صدد تبدیل این حق‌خواهی به آشوب و ناامنی هستند.

ماموستا عباس احمدی روز جمعه ۱۲ دیماه در خطبه‌های نماز جمعه بوکان که با حضور پرشور مردم در مسجد جامع این شهر برگزار شد، اظهار داشت: مردم غیور و باهوش ایران به خوبی می‌دانند که دشمنان در پی تبدیل حق‌خواهی اقتصادی به آشوب و ناامنی هستند و هرگز اجازه نخواهند داد عرصه اعتراض مشروع، به میدان تاخت و تاز بیگانه تبدیل شود.

وی با تأکید بر لزوم آگاهی، دانایی و وقت‌شناسی مردم، تصریح کرد: این هوشیاری، بزرگ‌ترین سد در برابر توطئه‌های دشمنان اسلام و میهن است.

امام جمعه بوکان با بیان اینکه دشمنان دین و نظام اسلامی همواره در کمین هستند تا از شرایط سخت برای سوءاستفاده و ایجاد ناامنی بهره‌برداری کنند، افزود: نباید اجازه دهیم دست اجانب وارد موضوعات داخلی کشور شود. باید با تکیه بر خرد جمعی، از تکرار خاطرات تلخ گذشته جلوگیری کنیم.

ماموستا احمدی در بخش دیگری از سخنان خود، با تسلیت سالگرد شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی، اظهار داشت: این شهید عزیز به ما آموخت که در سخت‌ترین شرایط، با توکل بر خدا و وحدت کلمه، می‌توان در برابر زورگویان عالم ایستاد. امروز نیز پاسداری از امنیت و وحدت ملی، بهترین راه تکریم راه آن شهید است.

ماموستا احمدی در ادامه با درک و همدلی نسبت به دغدغه‌های معیشتی مردم، موضوع گرانی و نوسانات قیمت‌ها گفت: این اعتراضات حق مسلم مردم است، اما باید با هوشیاری، آگاهی و درایت کامل همراه باشد تا به هیچ وجه به عرصه ناامنی تبدیل نشود.

وی از دولت و مسئولان خواست با جدیت، سرعت و دلسوزی، گره‌های معیشتی مردم را بگشایند و افزود: مردم نیز با صبر، حوصله و هوشیاری، فرصت حل مشکلات را به مسئولان خواهند داد. این تعامل سازنده، توطئه دشمن را خنثی می‌کند.

ماموستا احمدی در بخش دیگر از سخنانش، دستاورد‌های علمی و اقتدارآفرین جمهوری اسلامی ایران از جمله در حوزه فناوری فضایی را به ملت ایران تبریک گفت و افزود: ما در مسیر حرکت رو به جلو نظام جمهوری اسلامی دستاورد‌های بی نظیر بسیاری داشته این که‌های رغم دشمنی دشمنان این مسیر با صلابت و قدرت در حال ادامه است و انشاالله به زودی بر مشکلات اقتصادی هم قایق خواهیم آمد.

وی خطاب به مردم بیان کرد: تقاضا دارم خواهران و برادران با همکاری و همدلی و با توکل بر خدا، برای حل مشکلات و کاهش فشار‌های اقتصادی تلاش کنیم.

امام جمعه بوکان از صاحب‌نظران، متنفذین و متفکران خواست با همفکری و همکاری با مدیران اجرایی و دولتمردان، دست در دست یکدیگر دهند تا ریشه مشکلات با مشارکت همه‌جانبه خشکیده شود.

وی در پایان با تبیین نبرد همیشگی نیروی خیر و شر در جامعه، از مردم خواست تا با افزایش روحیه برادری، کمک به همنوع و تقویت معنویات، نیروی خیر را در جامعه تقویت کنند تا به لطف الهی، بر مشکلات غلبه کرده و کشوری آباد و سرافراز داشته باشند و از مسئولان خواست با تمام توان برای حل مشکلات معیشتی مردم تلاش کنند.