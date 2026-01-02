پخش زنده
شهروند خبرنگار ما با ارسال پیامی از قطعی آب منطقه شرفآباد یاسوج گلایه کرده است.
به گزارش شهروند خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، قطعیهای مکرر آب آشامیدنی کلافه کننده و نا خوشایند است و زندگی عادی شهروندان را مختل میکند. اهالی منطقه شرفآباد یاسوج مدتی است با قطع مکرر آب در این منطقه مواجه هستند.
متن پیام شهروند خبرنگار:
با سلام و احترام
لطفا وضعیت قطعی آب منطقه شرف آباد رو پیگیری بفرمایید. شاید در شبانه روز ۷، ۸ ساعت هم آب نداشته باشیم، وقتی هم که هست یه چیزایی شبیه علف و سبزی از لولهها میاد بیرون.