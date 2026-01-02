به گزارش شهروند خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، قطعی‌های مکرر آب آشامیدنی کلافه کننده و نا خوشایند است و زندگی عادی شهروندان را مختل می‌کند. اهالی منطقه شرف‌آباد یاسوج مدتی است با قطع مکرر آب در این منطقه مواجه هستند.

لطفا وضعیت قطعی آب منطقه شرف آباد رو پیگیری بفرمایید. شاید در شبانه روز ۷، ۸ ساعت هم آب نداشته باشیم، وقتی هم که هست یه چیزایی شبیه علف و سبزی از لوله‌ها میاد بیرون.