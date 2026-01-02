پخش زنده
مسابقات دوومیدانی داخل سالن قهرمانی کشور و جشنواره فرهنگی ورزشی پدر و پسر با حضور وزیر ورزش و جوانان برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات دوومیدانی داخل سالن قهرمانی کشور عصر امروز از ساعت ١۶:٣٠ در سالن مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب تهران برگزار شد؛ رقابتهایی که حکم انتخابی تیم ملی نیز دارد.
دکتر دنیامالی برای تماشای این رقابتها و بررسی میدانی سطح رقابت دوومیدانیکاران کشور در مجموعه آفتاب انقلاب حاضر شد و عملکرد ورزشکاران ایرانی را زیر نظر گرفت.
سید محمد شروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای وزارت ورزش و جوانان و علی کفاشیان رییس سابق فدراسیون دوومیدانی نیز این رقابتها را از نزدیک زیر نظر گرفتند.