وزیر ورزش و جوانان گفت: دوومیدانی ایران نشان داده اگر با برنامه کار کند به موفقیت میرسد و انتظار داریم که در بازیهای آسیایی ناگویا موفقیت ویژهای داشته باشد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات دوومیدانی داخل سالن قهرمانی کشور عصر امروز از ساعت ١۶:٣٠ در سالن مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب تهران برگزار شد؛ رقابتهایی که حکم انتخابی تیم ملی نیز دارد.
دکتر دنیامالی در حاشیه رقابتهای دوومیدانی داخل سالن قهرمانی کشور در مورد وضعیت این رشته گفت: با توجه به حضوری که ورزشکاران ما در بازیهای بحرین و ریاض داشتند، این رشته در بازیهای آسیایی ناگویا ظرفیت مدالآوری دارد و برنامه خوبی در حال انجام است و انتظار درخشش ویژه از آنها در این دوره داریم.
او در ادامه در مورد شانس ایران برای مدالآوری در بازیهای ناگویا گفت: دوومیدانی جمع رشتههای پرتابی، دوها و پرشهاست. به طور کلی تنوع مادهها زیاد است که همین کار را سخت میکند، اما از آن طرف این فراوانی کمک میکند که حرف برای گفتن داشته باشیم.
وی خاطرنشان کرد: دوومیدانی ایران نشان داده اگر با برنامه کار کند به موفقیت میرسد. بماند که برخی کشورهای منطقه از کشورهای آفریقایی ورزشکار آوردهاند، اما اگر میخواهیم قهرمان شویم باید تلاش کنیم.
وزیر ورزش در مورد وضعیت دوومیدانیکاران ایران در کرهجنوبی که دو نفر آنها به حبس محکوم شده بودند، گفت: ما به این رای اعتراض کردهایم و وکلای کرهای هم اعتراض دارند. ما اعتراض داریم که این رای عادلانه نیست و باید تغییر پیدا کند و به سمت تبرئه برود و طرف کرهای هم نقطه نظرات خود را دارند. تلاش میکنیم دو نفری که تبرئه شدهاند، سریع برگردند. وکلای ما تلاش میکنند رای دو نفر دیگر را به حداقل برسانند. امیدوارم رای آنها حداقل باشد.