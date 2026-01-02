پخش زنده
وحدت و انسجام ملی، اصلیترین سلاح در برابر توطئههاو تفرقههای دشمنان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ امام جمعه پیرانشهر درخطبههای نماز جمعه امروز با اشاره به مشکلات معیشتی و اقتصادی موجود درکشور، مسئولان را به پاسخگویی به این موضوع فراخواند.
محمدصالح هاشمآبادی افزود: مسئولان در برابر ایجاد شرایط نامطلوب در خصوص مشکلات اقتصادی مسئولند و باید در سریعترین زمان ممکن، این معضلات را رفع کنند.
ماموستا هاشمآبادی تصریح کرد: از تمامی کسانی که مسبب ایجاد مشکلات و مضرات برای جامعه شدهاند، میخواهم در قبال اقدامات خود پاسخگو باشند و در رفع این نواقص بکوشند.
خطیب جمعه پیرانشهر، همچنین از ستاد بحران کشور به خاطر تلاشهایش قدردانی و تشکر کرد.
ماموستا هاشمآبادی، در بخش دیگری از خطبههای خود، با تبریک روز پدر، به توصیف فضیلتهای امام علی (ع) پرداخت و گفت: مصائب و بلاهایی که برای مسلمانان پیش میآید، حکمتی از سوی خداوند دارد و او به صلاح بشر آگاهتر است.
وی، با اشاره به وقایع گذشته و حال کشور، تصریح کرد: مشکلاتی که در مملکت پیش آمده، از فتنه سال ۸۸ گرفته تا حوادث بعدی و اخیراً نیز توطئههای دشمنان، همه نشاندهنده نقشههای پیچیده برای ایجاد آشوب در ایران است.
ماموستا هاشم آبادی افزود: صهیونیستها و آمریکای جنایتکار، امروز به بهانه مشکلات معیشتی و با ادعای حمایت دروغین از مردم ایران، در صدد ایجاد فتنهای جدید در سطح کشور هستند.
امام جمعه پیرانشهر، با تأکید بر لزوم مقابله با عوامل داخلی بحرانهای اقتصادی اضافه کرد: برخورد جدی با مخلان اقتصادی و کسانی که این مشکلات را برای مردم ایجاد کردهاند، ضروری است و قوه قضائیه باید با قاطعیت با این موضوع رسیدگی و برخورد کند، چرا که ادامه وضعیت موجود، میتواند به عاملی برای ایجاد فتنههای جدید تبدیل شود.
خطیب جمعه پیرانشهر افزود: همه ما باید هوشیار باشیم و نگذاریم دشمنان از مشکلات داخلی سوءاستفاده کنند.