به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمد دادرس گفت: توده هوای سرد و بارشی که موجب بارش رگباری باران در مناطق جلگه‌ای و برف در مناطق کوهستانی استان شد صبح فردا به طور کامل از استان خارج می‌شود.

وی افزود: با فعالیت این توده هوای سرد و بارشی در حیران آستارا، جیرنده رودبار، دیلمان سیاهکل، اسب وونی تالش، ماسوله، اشکورات رودسر و، اما زاده اسحاق شفت برف باریده است.

مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: از فردا تا اواسط هفته آینده شرایط جوی گیلان پایدار خواهد بود.