تا پایان هفته آینده آسمان استان اصفهان بهصورت صاف و در برخی ساعات افزایش ابر و وزش باد پیشبینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ کارشناس مسئول پیشبینی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: فردا گذر امواج ناپایدار در مناطق غربی استان سبب بارشهای پراکنده و مه آلودی هوا در برخی مناطق استان خواهد شد.
مینا معتمدی با بیان اینکه دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده در بیشتر مناطق استان تغییر محسوسی ندارد، گفت: شاهینشهر و میمه با کمینه دمای ۱۳ درجه زیر صفر و نائین با بیشینه دمای ۱۶ بالای صفر به ترتیب سردترین و گرمترین مناطق استان پیشبینی میشود.
وی اضافه کرد: بیشینه دمای کلانشهر اصفهان در گرمترین ساعات امروز به ۱۵ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن در سردترین ساعات به ۲ درجه سلسیوس زیر صفر میرسد.