به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ حجت‌الاسلام کبیری، امام جمعه باروق، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته، ضمن دعوت نمازگزاران به تقوای الهی، با اشاره به ایام ولادت باسعادت حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) و روز پدر، به تبیین فضائل و ویژگی‌های آن حضرت پرداخت.

وی در خطبه اول با بیان عظمت علم و ایمان حضرت علی (ع) اظهار داشت: امیرالمؤمنین (ع) درباره مقام علمی خود می‌فرمایند اگر تمام پرده‌ها کنار رود، چیزی بر علم من افزوده نخواهد شد. این سخن نشان‌دهنده جایگاه بی‌بدیل علمی و ایمانی آن حضرت است.

امام جمعه باروق دومین فضیلت بزرگ حضرت علی (ع) را اشاره قرآن کریم در آیه مباهله دانست و افزود: خداوند در این آیه از حضرت علی (ع) با عنوان «انفسکم» یاد می‌کند که نشان می‌دهد آن حضرت در دیدگاه خدا نیز جان پیامبر اکرم (ص) محسوب می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه فضائل امیرالمؤمنین (ع) قابل شمارش نیست، گفت: اگر بخواهیم ببینیم حضرت علی (ع) از ما چه انتظاری دارد، باید به سیره و توصیه‌های ایشان توجه کنیم. طبق روایات، اگر کسی بخواهد محبت خود به علی (ع) را ثابت کند، باید دنیا در نظرش کوچک باشد.

حجت‌الاسلام کبیری با بیان اینکه مال دنیا به خودی خود مذموم نیست، تصریح کرد: ثروت اگر از راه حلال به دست آید و در راه حلال مصرف شود، پسندیده است، اما انسان نباید دلبسته مال دنیا باشد و کسی که دارایی خود را در راه خدا هزینه می‌کند، به سعادت می‌رسد.

وی بنده شکم نبودن و پرهیز از زیاده‌روی در خورد و خوراک را دومین خصلت مورد پسند حضرت علی (ع) عنوان کرد و سومین ویژگی را سکوت ناشی از تواضع و دوری از پرحرفی دانست و افزود: انسان مؤمن اگر سخن می‌گوید، باید گفتارش برای دیگران مفید باشد.



امام جمعه باروق در خطبه دوم، با قدردانی از برنامه‌ریزی مناسب برای برگزاری مراسم اعتکاف، از زحمات هیئت امنای مسجد جامع و مسجد شهدا تشکر کرد.

وی با گرامیداشت سالروز رحلت آیت‌الله مصباح یزدی به عنوان «عمار انقلاب» و سالروز شهادت سردار بزرگ اسلام شهید حاج قاسم سلیمانی، این شخصیت‌ها را الگو‌هایی ارزشمند برای نسل‌های مختلف جامعه دانست.

حجت‌الاسلام کبیری همچنین با اشاره به سالروز وفات حضرت زینب (س)، گفت: ایشان در اوج مشکلات و در شرایطی که دشمن ادعای پیروزی داشت، با شجاعت ایستاد و راه حق را به جهانیان معرفی کرد.

وی با اشاره به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه دشمن علیه ایران، تأکید کرد: دشمن به دنبال شکست ایران بود، اما به دلیل اتحاد ملت، نتوانست به اهداف شوم خود دست یابد.

امام جمعه باروق با اعلام حمایت از بازاریان معترض به گرانی و تورم، تصریح کرد: بنده نیز در صف منتقدان گرانی و افزایش قیمت‌ها هستم، چرا که توان خرید مردم کاهش یافته و مسئولان موظفند جلوی تورم را بگیرند. نظارت بر بازار باید جدی‌تر باشد و گران‌فروشی به هیچ عنوان قابل قبول نیست.

وی در عین حال هشدار داد: اجازه نخواهیم داد افراد و جریان‌هایی از خارج از مرز‌ها با سوءاستفاده از مطالبات به‌حق مردم، اعتراضات را به نفع منافع دشمنان ملت ایران منحرف کنند.

حجت‌الاسلام کبیری در پایان با اشاره به پیشرفت‌های علمی کشور، از جمله پرتاب ماهواره‌ها توسط دانشمندان ایرانی، گفت: این دستاورد‌ها مایه افتخار ملت ایران و موجب ترس دشمنان است و به همین دلیل آنان خواهان توقف این پیشرفت‌ها هستند.