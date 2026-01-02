رئیس جمعیت هلال احمر هوراند اعلام کرد: عصر امروز بر اثر تصادف شاخ به شاخ خودروی دنا و نیسان وانت، سه نفر سرنشین دنا جان باختند و سه نفر از سرنشینان خودروی نیسان زخمی شدند.

۶ کشته و مصدوم در تصادف محور هوراند ـ اهر

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، رئیس پلیس راه اهر ـ تبریز هم علت این حادثه را تخطی راننده دنا از سرعت مجاز سر پیچ اعلام کرد.

وی همچنین با اشاره به اینکه در محور‌های تبریزـ اهر، اهرـ کلیبر، اهرـ هوراند و اهرـ مشکین شهر برف می بارد از رانندگان خواست در صورت امکان سفر خود را تا فردا به تاخیر بیندازند.