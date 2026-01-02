به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، در جریان اغتشاشات شب گذشته یازدهم دی در شهرستان خرم آباد یکی از عاملین اصلی تروریستی هدایت شده توسط سرویس‌های بیگانه که برای به آشوب کشاندن اعتراضات و اجرای پروژه کشته سازی مأمور شده بود.

با بررسی و پایش دوربین‌های شهری و رصد میدانی نیرو‌های امنیتی و اطلاعاتی توسط پاسداران گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه حضرت ابوالفضل علیه السلام استان لرستان شناسایی و دستگیر شد.

پس از دستگیری و بررسی خودرو و مخفیگاه وی یک قضبه سلاح کلاشینکف، سه تیغه خشاب، دو عدد کلت کمری، تعدادی زیادی فشنگ جنگی، چاشنی انفجاری و باروت کشف گردید.

شواهد و رصد‌های فنی و اطلاعاتی در روز‌های اخیر نشان دهنده دست‌های پشت پرده ضد انقلاب، منافقین و عوامل نفوذی و سرویس‌های اطلاعاتی دشمن، در تحریک و هدایت بخشی این ناآرامی‌هاست.

سپاه حضرت ابوالفضل (علیه السلام) استان لرستان اعلام می‌نمایند با توجه تلاش و هدایت عاملین سرویس‌های اطلاعاتی به سمت پروژه کشته سازی و به حاشیه کشاندن اعتراضات، به جهت حفظ سلامت و مراقبت از فرزندان خود از هر گونه حضور در تجمعات اخیر برای تخلیه هیجانات جوانی جلوگیری به عمل آورند.

و همچنین به عاملان، آمران و محرکان این گونه حوادث، که امنیت ملی و آرامش مردم را هدف گرفته‌اند، هشدار می‌دهد با قاطعیت و در چارچوب قانون برخورد و هیچ گونه بی‌انضباطی و اقدام علیه امنیت عمومی تحمل نخواهد شد.