دستگیری یکی از عاملین اصلی پروژه کشته سازی در لرستان
سازمان اطلاعات سپاه حضرت ابوالفضل علیه السلام استان لرستان یکی از عاملین اصلی پروژه کشته سازی در استان لرستان را دستگیر کرد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
در جریان اغتشاشات شب گذشته یازدهم دی در شهرستان خرم آباد یکی از عاملین اصلی تروریستی هدایت شده توسط سرویسهای بیگانه که برای به آشوب کشاندن اعتراضات و اجرای پروژه کشته سازی مأمور شده بود.
با بررسی و پایش دوربینهای شهری و رصد میدانی نیروهای امنیتی و اطلاعاتی توسط پاسداران گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه حضرت ابوالفضل علیه السلام استان لرستان شناسایی و دستگیر شد.
پس از دستگیری و بررسی خودرو و مخفیگاه وی یک قضبه سلاح کلاشینکف، سه تیغه خشاب، دو عدد کلت کمری، تعدادی زیادی فشنگ جنگی، چاشنی انفجاری و باروت کشف گردید.
شواهد و رصدهای فنی و اطلاعاتی در روزهای اخیر نشان دهنده دستهای پشت پرده ضد انقلاب، منافقین و عوامل نفوذی و سرویسهای اطلاعاتی دشمن، در تحریک و هدایت بخشی این ناآرامیهاست.
سپاه حضرت ابوالفضل (علیه السلام) استان لرستان اعلام مینمایند با توجه تلاش و هدایت عاملین سرویسهای اطلاعاتی به سمت پروژه کشته سازی و به حاشیه کشاندن اعتراضات، به جهت حفظ سلامت و مراقبت از فرزندان خود از هر گونه حضور در تجمعات اخیر برای تخلیه هیجانات جوانی جلوگیری به عمل آورند.
و همچنین به عاملان، آمران و محرکان این گونه حوادث، که امنیت ملی و آرامش مردم را هدف گرفتهاند، هشدار میدهد با قاطعیت و در چارچوب قانون برخورد و هیچ گونه بیانضباطی و اقدام علیه امنیت عمومی تحمل نخواهد شد.