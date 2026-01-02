مراسم گرامیداشت سالروز شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی با حضور جمعی از مسئولان، مردم و اقشار مختلف در سلماس برگزار شد.

در این آیین سردار میرکاظم کاظمی‌زاده، فرمانده سپاه سلماس به مکتب حاج قاسم اشاره کرد و گفت: سردار سلیمانی با تمام وجود در مسیر دفاع از اسلام، انقلاب اسلامی و آرمان‌های ولایت فقیه حرکت کرد.

او نه تنها در میدان‌های جنگ، بلکه در عرصه‌های دیپلماتیک نیز به‌طور مستمر برای حفظ امنیت کشور و منافع ملت ایران تلاش می‌کرد.



سردار کاظمی‌زاده در ادامه افزود: مکتب حاج قاسم سلیمانی نه تنها در زمینه دفاعی، بلکه در سیره اخلاقی و انسانی او نیز خلاصه می‌شود.

او گفت: این شهید والامقام همواره با فروتنی، صداقت و صدای بلند عدالت‌خواهی، الگویی برای نسل جوان کشور بود.

وی همچنین به تأکیدات شهید سلیمانی در مورد اهمیت وحدت ملی و دفاع از حقوق مردم اشاره کرد و گفت: سردار سلیمانی همواره بر لزوم اتحاد مسلمانان، به‌ویژه در مقابل دشمنان خارجی تأکید می‌کرد.

سردار کاظمی زاده گفت: او باور داشت که تنها با حفظ وحدت و یکپارچگی می‌توان در برابر تهدیدات مختلف ایستاد و پیروز شد.