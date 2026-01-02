

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این رقابت‌ها با حضور ۱۵۰ شناگر و در قالب ۸ تیم نفت تهران، نفت امیدیه، موج مشهد، فجر شاهرود، مقاومت تهران، آراز تهران، اریس اصفهان و تیم ملی پاراشنا، طی روز‌های ۱۱ و ۱۲ دی‌ماه در استخر قهرمانی مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار شد.

در پایان مرحله دوم این مسابقات، تیم‌های نفت تهران، موج مشهد و فجر شاهرود به ترتیب در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند.

مرحله سوم و پایانی در اواخر بهمن ماه برگزار خواهد شد.