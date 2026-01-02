مردم هوشیار باشند و اجازه سوء استفاده به دشمنان را ندهند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ حجت الاسلام والمسلمین رضا نوری در خطبه‌های نماز عبادی و سیاسی جمعه گفت: در چند روز اخیر، مطالبه گری‌هایی از سوی کسبه و ... به علت مسائلی مانند گرانی انجام شده، دولت نیز در حال تلاش برای حل مشکل است و باید فرصت دهیم تا مشکلات حل شود، اما در این میان نباید اجازه دهیم تا فضایی برای دشمنان باز شود.

امام جمعه بجنورد با بیان اینکه آیت‌الله مصباح یزدی و شهید سلیمانی سرمایه‌های ماندگار انقلاب هستند، گفت: آیت الله مصباح با منطق و استدلال قوی به شبهات دینی و قرآنی پاسخ داد.

حجت‌الاسلام والمسلمین نوری افزود: شهید حاج قاسم سلیمانی نیز در دوران دفاع مقدس و سال‌های پس از آن در صحنه‌های مختلف حضور داشت و با رشادت‌های خود به عنوان «مالک اشتر رهبر انقلاب» شناخته شد.

وی در ادامه با قدردانی از گروه جهادی امام علی (ع) به دلیل ارائه خدمات رایگان دندان پزشکی به مددجویان کمیته امداد، این اقدام را جلوه‌ای از خدمت خالصانه و مردمی دانست و از مشارکت نهاد‌های مختلف در این حرکت جهادی تقدیر کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین نوری همچنین با اشاره به آغاز ایام اعتکاف، این عبادت را فرصتی برای خودسازی و تقویت ارتباط با خداوند دانست و از استقبال گسترده نوجوانان و دانش آموزان از اعتکاف در مساجد استان خبر داد و از آموزش و پرورش و ستاد اعتکاف تقدیر کرد.

امام جمعه بجنورد در بخش دیگری از سخنان خود، پرتاب موفق سه ماهواره ایرانی را نماد اقتدار علمی کشور دانست و افزود: جمهوری اسلامی ایران امروز در جمع کشور‌های دارای چرخه کامل ساخت و پرتاب ماهواره قرار دارد که این دستاورد نقش مهمی در پیشرفت علمی، اقتصادی و امنیت ملی کشور ایفا می‌کند.