پخش زنده
امروز: -
جمعیت در بازارهای آبادان مثال زدنی بود.مردمی که برای خرید هدیه و قدردانی از پدر آمده بودند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان در آستانه میلاد با سعادت حضرت علی (ع) و روز پدر جنب و جوش جمعیت در بازارهای آبادان مثال زدنی است.مردمی که برای خرید هدیه و قدردانی از پدر آمده بودند.
به مناسبت میلاد با سعادت امام علی «علیه السلام» و روز پدر ، مردم برای قدردانی از قهرمان و مردان زندگی شان، راهی گل و شیرینی فروشی ها شدند،
هرچند که مردم از قیمت بالای برخی کالاها در بازار نیز گلایه داشتند: