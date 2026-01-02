به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان در آستانه میلاد با سعادت حضرت علی (ع) و روز پدر جنب و جوش جمعیت در بازار‌های آبادان مثال زدنی است.مردمی که برای خرید هدیه و قدردانی از پدر آمده بودند.

به مناسبت میلاد با سعادت امام علی «علیه السلام» و روز پدر ، مردم برای قدردانی از قهرمان و مردان زندگی شان، راهی گل و شیرینی فروشی ها شدند،

هرچند که مردم از قیمت بالای برخی کالاها در بازار نیز گلایه داشتند: