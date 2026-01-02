به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دکتر پژمان علوی‌نژاد، فوق‌تخصص گوارش و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: بیماران مبتلا به التهاب روده به دلیل ماهیت مزمن بیماری در معرض پوکی استخوان قرار دارند.

فوق‌تخصص گوارش افزود؛ کاهش مصرف لبنیات در بیماران التهاب روده می‌تواند کمبود کلسیم و ویتامین D را تشدید کند. وی اظهار داشت؛ باور‌های نادرست تغذیه‌ای در فضای مجازی سلامت بیماران مبتلا به التهاب روده را تهدید می‌کند. اصلاح سبک زندگی و بازگشت به الگوی غذایی سنتی ایرانی به سلامت روده کمک می‌کند.