پخش زنده
امروز: -
به گفته فرمانده انتظامی استان کرمانشاه ماموران چند نفر از افراد مخل امنیت را که به منظور برهم زدن آرامش عمومی در مخفیگاههای خود در حال آمادهسازی سلاحهای دست ساز بودند، دستگیر و به دستگاه قضایی معرفی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، به دنبال تجمعات اعتراضی به وضعیت معیشتی در شهر کرمانشاه، ۷ نفر از افراد وابسته به گروهکهای معاند و اپوزیسیون خارجنشین توسط نیروهای امنیتی با همکاری مردم دستگیر شدند.
این افراد قصد داشتند اعتراضات مردمی را به آشوب و اغتشاش بکشانند و یکی از افراد دستگیر شده نیز مسلح بوده است.