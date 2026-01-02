پخش زنده
رئیس سازمان صداوسیما مخاطب رسانه ملی را همه آحاد جامعه دانست و اظهار کرد: رسانه ملی مکمل منبر و تبلیغ دینی است و بهرهگیری صحیح، هوشمندانه و هدفمند از ظرفیتها و ابزارهای نوین رسانهای، امروزه به ضرورتی اجتنابناپذیر در مسیر ترویج معارف دینی، تعمیق ایمان عمومی و گسترش سبک زندگی اسلامی بدل شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، پیمان جبلی در نشستی صمیمانه با نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم، با اشاره به سفر دو روزه خود به این استان و دیدار با مراجع عظام تقلید، اساتید و فضلای حوزه علمیه، گفت: در جریان این سفر، مباحث عمیق، نکات راهبردی و دغدغههای دقیق و ارزشمندی از سوی اساتید و فضلا مطرح شد که بهروشنی بیانگر عمق نگاه حوزه علمیه قم به مسائل فرهنگی، هویتی و رسانهای است.
وی افزود: ارتباط فکری و اعتقادی رسانه ملی با حوزههای علمیه، بهویژه در دوره تحول، بهصورت محسوس تقویت شده و این پیوند بیش از گذشته ماهیتی نزدیک، عمیق و عملیاتی به خود گرفته است.
رئیس سازمان صداوسیما با اشاره به تفاهمنامه امضاشده میان رسانه ملی و حوزه علمیه قم، اظهار کرد: برنامههای ناظر بر این تفاهمنامه نهایی شده و بهزودی برای اجرا به طرفین ابلاغ خواهد شد. بخش قابل توجهی از دغدغههای ناظر بر همکاری مؤثر و عملیاتی میان حوزههای علمیه و صداوسیما در این برنامهها مورد توجه قرار گرفته است و با آغاز اجرای آن، آثار و دستاوردهای مثبت این همکاری بهتدریج نمایان خواهد شد.
جبلی با تأکید بر شتاب فزاینده تحولات اجتماعی، فرهنگی و فناورانه، اظهار کرد: امروز جهان با پدیدههایی نوین مانند هوش مصنوعی مواجه است که بسیاری از مسلمات و مشهورات ذهن بشر را به چالش کشیدهاند. سرعت این تحولات بهگونهای است که گاه حتی در بازههای کوتاهمدت، شاهد تغییرات بنیادین و معادلات تازهای هستیم. رویکرد نظام جمهوری اسلامی ایران و بهویژه رهبر معظم انقلاب اسلامی، همواره مواجههای فعال، هوشمندانه و آیندهنگر با این تحولات بوده است؛ رویکردی که نه بر مبنای گریز یا انفعال، بلکه بر اساس شناخت دقیق، مدیریت هوشمند و بهرهگیری هدفمند از فرصتهای نوپدید شکل گرفته است.
وی با بیان اینکه مخاطب رسانه ملی همه آحاد جامعهاند، تصریح کرد: همانگونه که نهاد روحانیت خود را مسئول هدایت تمام اقشار جامعه میداند، رسانه ملی نیز مأموریتی عام و فراگیر دارد و نمیتواند حتی یک نفر از مردم را بیرون از دایره مخاطبان خود تلقی کند. این رسالت، شرعی، اجتماعی و قانونی است که بر عهده رسانه ملی نهاده شده است.
رئیس سازمان صداوسیما با اشاره به شباهت مأموریت رسانه و روحانیت افزود: رسانه ملی مکمل منبر و تبلیغ دینی است و در این میان بهرهگیری صحیح، هوشمندانه و هدفمند از ظرفیتها و ابزارهای نوین رسانهای، امروزه به ضرورتی اجتنابناپذیر در مسیر ترویج معارف دینی، تعمیق ایمان عمومی و گسترش سبک زندگی اسلامی بدل شده است. دغدغههای ما با حوزههای علمیه مشترک است و برای حل چالشها نیازمند ارتباط نزدیکتر در قالب کارگروههای مشترک عملیاتی هستیم.
در این دیدار حاضران، دغدغهها و نکات خود را در موضوع تعامل با هنرمندان، حجاب و عفاف، محتواهای تولیدی در صداوسیما و وضعیت شبکه نمایش خانگی بیان کردند و رئیس رسانه ملی پاسخگوی موارد مطرح شده بود.