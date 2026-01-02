به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سردار انصاری افزود: حتی گروه‌‌های کوچک بسیج در پایگاه‌های محله‌ای زمینه و عرصه تولید با قدرت و صلابت ارزشمند را فراهم کرده و شایستگی‌های نظام ارزشی و جمهوری اسلامی را به نمایش گذاشتند بسیج متعلق به همه اقشار مردم است و آنان در عرصه‌های مختلف، از جمله در جنگ ۱۲ روزه، روحیه و هویت بسیجی خود را نشان دادند.

وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری افزود: رهبر انقلاب فرمودند "همان مردمی که در جریان جنگ ۱۲ روزه، هنگامی که کشور هدف حمله دشمن قرار گرفت، به حمایت از نظام و انقلاب برخاستند، بسیجی هستند."

سردار انصاری گفت: دشمن در آن مقطع تصور می‌کرد می‌تواند با اجرای یک عملیات ضربتی ــ عملیاتی که سال‌ها برای آن برنامه‌ریزی کرده و با کمک برخی کشورها و ایجاد ائتلاف‌های مختلف علیه ایران پیش برده بود، به پیروزی برسد، اما محاسباتش اشتباه از آب درآمد.

به گفته وی، دشمن به‌تنهایی قادر به مقابله با ایران نبود و به همین دلیل به قدرت‌های دیگر تکیه کرد تا اقدام جنایتکارانه‌ خود را انجام دهد.

معاون آموزش سازمان بسیج مستضعفین کشوریادآور شد: هدف دشمن در جنگ ۱۲ روزه ایجاد بی‌ثباتی، اغتشاش و ناامنی در کشور بود اما نه‌تنها به این اهداف نرسید، بلکه نتیجه‌ای کاملاً معکوس گرفت.

سردار انصاری در پایان این دیدار با بیان اینکه باید دید بسیج در کدام عرصه‌ها حضور داشته، گفت: از میدان‌های نظامی تا مناطق مرزی و محروم، بسیج همواره نقشی تأثیرگذار ایفا کرده است و در معنای واقعی کلمه بسیج متعلق به همه اقشار مردم است و آنان در عرصه‌های مختلف، از جمله در جنگ ۱۲ روزه، روحیه و هویت بسیجی خود را نشان دادند

در پایان سردار انصاری از زحمات معاون تربیت و آموزش سپاه فتح و مرکز آموزش امام جعفر صادق (ع) جهت تلاش های شبانه روزی جهت اجرای باکیفیت دوره‌های آموزشی در سپاه فتح استان کهگیلویه و بویراحمد قدردانی کرد.