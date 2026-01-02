پخش زنده
مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان شمالی گفت: در جریان حوادث رخ داده، امدادگران این جمعیت به ۲ هزار و ۴۵۴ نفر امدادرسانی کردند که از این تعداد، ۲ هزار و ۴۳ مصدوم نجات یافتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ ابوالفضل محبان با بیان اینکه ۷۸۹ نفر از مصدومان به مراکز درمانی منتقل شدند، گفت: در حوادث امسال، ۸۹ نفر جان خود را از دست دادند و ۶۱ نفر نیز به صورت اضطراری اسکان داده شدند.
وی با اشاره به نوع حوادث افزود: بیشترین عملیات امدادگران مربوط به تصادف و واژگونی با ۵۹۶ مورد و همچنین ۱۰۶ مورد سایر حوادث ترافیکی بوده است.
محبان با اشاره به افزایش حوادث آتش سوزی در عرصههای طبیعی افزود: در این مدت، ۷۸ مورد آتشسوزی در جنگلها و مراتع رخ داد که امدادگران برای مهار آنها به محل حادثه اعزام شدند.
محبان بیان کرد: در مجموع، ۲ هزار و ۴۲۰ نفر داوطلب و هزار و ۶۰۷ تیم عملیاتی شامل ۴ هزار و ۳۳۸ نیروی عملیاتی در این مأموریتها بهکار گرفته شدند.
وی ادامه داد: در عملیات ناوگان نیز از ۴۶۴ خودروی نجات، ۹۱۱ دستگاه آمبولانس و ۱۲۷ دستگاه سایر خودروها استفاده شده است.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان شمالی با تأکید بر اهمیت حضور مستمر امدادگران در سطح استان گفت: عملیاتهای این جمعیت با هدف کاهش آسیبهای ناشی از حوادث و افزایش ایمنی شهروندان ادامه دارد و تلاش میکنیم در شرایط بحرانی، پاسخگویی سریع و مؤثر داشته باشیم.