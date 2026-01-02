مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان از برپایی ۷۲۰ برنامه جشن و شادی به مناسبت روز ولادت با سعادت مولود کعبه امیرالمؤمنین علیه السلام امشب و فردا در سراسر استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ حجت الاسلام گرزین مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان گفت: به مناسبت روز ولادت با سعادت امیرالمؤمنین علی (ع) در گرگان ۲۹۰ برنامه در گنبد ۸۰، علی آبادکتول ۴۰، بندرگز ۳۸، آق قلا ۲۲، بندر ترکمن ۱۰، کردکوی ۴۰، مینودشت ۳۲، کلاله ۱۶، گالیکش ۱۳، رامیان ۴۶. خان ببین و بخش فندرسک ۴۶ و آزادشهر ۳۸ برنامه جشن و شادی برنامه ریزی شده است.

او با بیان اینکه این برنامه‌ها در مساجد، هیات‌های مذهبی و امامزادگان برگزار می‌شود افزود: مولودخوانی، مداحی و شعر خوانی جزو این برنامه هاست.

گرزین بیان کرد: فردا همچنین در سراسر استان موکب و ایستگاه‌های صلواتی برای پذیرایی شربت و شیرینی بر پا خواهد بود.

۱۳ رجب مصادف با سالروز ولادت مولود کعبه حضرت علی علیه السلام است که به یمن زادروز مولای متقیان این روز مبارک روز پدر نام گرفت.