دو کشتی گیر کردستانی در ترکیب تیم منتخب کشتی فرنگی برای حضور در جام وهبی امره قرار گرفتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، از سوی حسن رنگرز سرمربی تیم ملی، ترکیب تیم منتخب کشتی فرنگی بزرگسالان ایران برای حضور در رقابتهای بینالمللی کشتی جام وهبی امره ترکیه اعلام شد.
بر این اساس در وزن ۷۲ کیلوگرم «کیا رستمی» و در وزن ۱۳۰ کیلوگرم «آرمان طهماسبی» با پوشیدن دوبنده تیم ملی در این پیکارها به روی تشک کشتی میروند.
رقابتهای کشتی فرنگی جام وهبی امره ترکیه در روزهای ۱۸ و ۱۹ دیماه به میزبانی شهر آنتالیا در ترکیه برگزار میشود.