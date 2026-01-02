پلیس اصفهان اعلام کرد: فردی که یک سلاح کمری تهیه و قصد داشت در ساعات پایانی شب اقدامات ضد امنیتی و خرابکاری انجام دهد دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان مرکز اطلاع‌رسانی پلیس استان اصفهان از شناسایی و دستگیری فردی که قصد داشت با سلاح کمری از اعتراض شهروندان به وضعیت معیشتی سوءاستفاده و در شلوغی جمعیت تیراندازی و خرابکاری کند خبر داد.

براساس اطلاع پلیس، روز گذشته مأموران پلیس امنیت عمومی استان اصفهان با انجام یک‌سری اقدامات تخصصی مطلع شدند فردی یک سلاح کمری تهیه و قصد دارد در ساعات پایانی شب به تجمع‌کنندگان بپیوندد و اقدامات ضد امنیتی و خرابکاری انجام دهد که بلافاصله وارد عمل شدند.

این فرد قبل از هر اقدامی در مخفیگاهش درحالی‌که سلاح را به همراه داشت دستگیر و به مقر پلیس منتقل شد.

تحقیقات پلیس در خصوص این پرونده و شناسایی همدستان احتمالی او ادامه دارد.

پلیس از شهروندان خواست فریب رسانه‌های بیگانه و تبلیغات سوء آنها را نخورند، والدین مراقب جوانان و نوجوانان خود باشند که تحت تأثیر گروه همسالان قرار نگیرند و آسیبی به آنها وارد نشود و هر گونه اخبار و موضوع مشکوک را از طریق تماس با سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.