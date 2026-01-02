به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ خطیبان آئین وحدت بخش نماز جمعه در خطبه‌های خود در مصلی‌ها و مساجد آذربایجان غربی با اشاره به شخصیت والای حضرت امیر المومنین علی علیه السلام، ایمان راسخ، ساده زیستی، عدالت، مروت و یتیم نوازی را از خصیصه‌های آن امام همام برشمردند و بر لزوم پیاده سازی سیره علوی در تمام شئون زیست فردی و اجتماعی تاکید کردند.

اعتراض مردم به وضعیت معیشتی و گرانی‌ها از دیگر محور‌های خطبه‌های ائمه جمعه استان بود. ایشان این اعتراضات را حق طبیعی مردم و واکنشی اقتصادی به مشکلات کشور توصیف کرده و بر لزوم جداسازی مردم معترض و فتنه گران و اغتشاش طلبان در شهر‌های کشور تاکید کردند. ایشان در تبیین ابعاد پنهان اغتشاشات در کشور، صهیونیست‌ها و آمریکای جنایتکار را عامل این وضعیت دانسته و تصریح کردند: دشمنان ایران اسلامی به بهانه مشکلات معیشتی و با ادعای حمایت دروغین از مردم ایران، در صدد ایجاد فتنه‌ای جدید در سطح کشور هستند.

در خطبه‌های نماز این هفته همچنین بار‌ها یاد و نام شهید مرزبان ستوان‌یکم رحیم مجیدی مهر، که به طرز مظلومانه‌ای در راه دفاع از کیان اسلامی جان خود را فدای ایران و اسلام کرد، و به درجه رفیع شهادت نائل آمد، زنده و یادش گرامی داشته شد؛ و مفهوم عمیق شهادت در آستانه ششمین سال شهادت سردار دلها، حاج قاسم سلیمانی، بعنوان ستونی محکم برای حفظ نظام مقدس جمهوری اسلامی برای نمازگزاران تشریح شد.

توصیف فضیلت‌های آئین اعتکاف در مساجد و مصلی‌های سراسر استان نیز از دیگر موضوعات مطرح از سوی ائمه جمعه استان در خطبه‌های نماز بود. ایشان نمازگزاران را به بهره مندی هر چه بیشتر از فضائل ماه رجب و دوری از محرمات و تقویت ایمان و ارتباط با خدا دعوت کردند.