به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، رقابت‌های انتخابی تیم ملی تنیس روی میز بزرگسالان جهت اعزام به مسابقات قهرمانی جهان به میزبانی استان البرز و شهر کرج برگزار شد.

۱۶ پینگ پنگ باز از استان‌های مختلف کشور رقابت‌های خود را به صورت دور‌های در دو گروه هشت نفره برگزار کردند.

در پایان سه روز رقابت، «سامران کریمی» با غلبه بر تمامی حریفان خود عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داد و جواز حضور در ترکیب تیم ملی برای حضور در مسابقات جهانی را نیز بدست آورد.

مسابقات تنیس روی میز قهرمانی جهان، اردیبهشت ماه سال آینده به میزبانی کشور انگلستان و شهر لندن برگزار خواهد شد.